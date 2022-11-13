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13:56, 13 ноября 2022Мир

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Герцог поручил Нетаньяху сформировать правительство

Фото: Shutterstock

Одержавший победу на парламентских выборах на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху официально получил мандат на формирование правительства от президента Ицхака Герцога. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Теперь у Нетаньяху есть 28 дней, чтобы объявить Герцогу, что он сформировал правительство. При необходимости он может получить дополнительные 14 дней. Однако ожидается, что новое правительство начнет работу гораздо раньше этого срока, поскольку коалиционные переговоры уже ведутся и необходимые соглашения достигнуты.

Сообщается, что Нетаньяху хочет привести к присяге новое правительство как можно скорее, даже без полностью оформленных коалиционных соглашений, однако неясно, произойдет ли это.

3 ноября бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на парламентских выборах на пост премьера. Также Лапид сообщил Нетаньяху, что его администрация готовится передать власть оппозиционной партии.

Нетаньяху уже занимал должность премьер-министра с 2009 по 2021 год.

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Алина Гончарова
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