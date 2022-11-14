Путин подписал указ о службе иностранцев в российских войсках

Президент Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах России

Президент Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах (ВС) России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, лицам, имеющим иностранное гражданство, разрешается проходить военную службу по призыву, а также по контракту.

В документе уточняется, что контракт не может быть заключен с иностранцем, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, которому было назначено наказание или, если в отношении него ведутся следственные мероприятия.

Указ вступил в силу с 14 ноября 2022 года, со дня его подписания.

В России 1 ноября начался осенний призыв — его старт сдвинули на месяц, чтобы военные комиссариаты успели завершить работу по частичной мобилизации. Предполагается, что на срочную службу призовут 120 тысяч солдат, их не будут направлять в зону СВО.