Пользователям Whoosh дали совет после утечки данных

Эксперт Вураско: после утечки клиентам Whoosh стоит быть осторожнее со звонками мошенников

Не стоит перевыпускать банковскую карту после утечки данных клиентов сервиса аренды электросамокатов Whoosh, считает аналитик цифровых угроз Александр Вураско. Списать деньги у злоумышленников не получится, однако они могут воспользоваться информацией для социальной инженерии, рассказал он «Ленте.ру».

В начале ноября в Whoosh заявляли, что пресекли утечку данных нескольких миллионов пользователей и они не были опубликованы в открытом доступе, писал ТАСС. Однако 14 ноября в Telegram-канале «Утечки информации» сообщили, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов сервиса Whoosh, в которой содержатся данные более 7 миллионов клиентов. Среди них ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов и неполные сведения о банковских картах.

Я не думаю, что стоит перевыпускать карты, просто нужно быть более внимательным, так как эта информация может быть использована злоумышленниками для упрощения коммуникации. То есть банальными мошенниками, которые в процессе обзвона будут уже знать имя держателя карты, обращаться по имени отчеству, знать, в каком банке карта выпущена Александр Вураско аналитик цифровых угроз

В пресс-службе компании «Ленте.ру» рассказали, что злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов вследствие грубого нарушения установленных в компании правил и процедур одним из сотрудников. Трудовые отношения с сотрудником, допустившим нарушение, на данный момент прекращены.

«Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о трансакциях или деталях поездок. Чувствительным данным пользователей ничего не угрожает: наши процедуры безопасности исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей», — прокомментировали в Whoosh.

Также в компании сообщили, что ужесточили меры защиты и обратились в правоохранительные органы для дальнейшего расследования инцидента.

Ранее стало известно о хакерской атаке на российскую соцсеть Yappy. По данным СМИ, проукраинские хакеры похитили и выложили в открытый доступ данные двух миллионов пользователей. В соцсети заявили, что сервис регулярно фиксирует попытки хакерских атак и в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов.

