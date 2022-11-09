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10:31, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

В Yappy прокомментировали сообщения об утечке данных

Соцсеть Yappy после сообщений об утечке заявила, что фиксирует попытки хакерских атак

Фото: Unsplash

Российская соцсеть Yappy, которую считают отечественным аналогом TikTok, отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения об утечке данных пользователей. Комментарий платформы приводит РИА Новости.

В соцсети указали, что фиксируют попытки хакерских атак. Однако в открытом доступе, как заявили в компании, оказались «неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных».

Об атаке на Yappy 8 ноября сообщило «Ъ». Издание, ссылаясь на профильные Telegram-каналы и собственные источники, уточнило, что «проукраинские» хакеры похитили данные пользователей соцсети. Отмечалось, что в открытый доступ попали два миллиона строк, содержащие ФИО юзеров, их мобильные телефоны, даты регистрации в сервисе и другие данные.

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Маргарита Щигарева
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