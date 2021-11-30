В России запустили новую соцсеть

Компания Ritm Media, входящая в холдинг «Газпром-медиа», запустила в России новую социальную сеть Yappy, ставшую отечественным аналогом популярного в мире приложения TikTok. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте.

С 29 ноября приложение можно скачать на iOS и Android. Сервис Yappy позволяет снимать и редактировать видео длительностью до одной минуты, создавать совместные ролики, а также дополнять уже опубликованные вирусные видео и делиться ими. Отмечается, что видеоредактор подойдет и профессионалам по созданию контента, и новичкам. Сервис планирует пополнить и модернизировать наборы фильтров и эффектов.

В конце сентября представители «Газпром-медиа» рассказывали, что Yappy будет ориентирован как на создателей контента, так и на тех, кто просто хочет смотреть ролики. В пресс-службе холдинга отмечали, что основной целевой аудиторией платформы станут пользователи в возрасте от 14 до 34 лет, «которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».

Ранее VK объявил о запуске нового музыкального сервиса на платформе приложения BOOM — VK Музыка, куда войдут приложение VK Музыка (бывший BOOM), музыкальные разделы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и новые инструменты для музыкантов и лейблов. Сообщалось, что пользователи получат возможность слушать музыку из медиатеки в VK и «Одноклассниках», а также смогут воспроизводить треки в офлайн-режиме.