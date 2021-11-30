VK запустит новый музыкальный сервис

VK (бывшая mail.ru Group) запускает новый музыкальный сервис на платформе приложения BOOM — VK Музыка, куда войдут приложение VK Музыка (бывший BOOM), музыкальные разделы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и новые инструменты для музыкантов и лейблов. Пользователи получат возможность слушать музыку из медиатеки в VK и «Одноклассниках», а также смогут воспроизводить треки в офлайн-режиме. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме того, в приложении появится функция радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки и бесконечный умный плейлист VK mix, который подстраивается под вкусы пользователя. Поиск новых композиций станет удобнее за счет рекомендаций от людей. Алгоритм проанализирует совместимость и подберет плейлист на основе совпадения вкусов.

В новом сервисе приложения, VK Студии, появятся инструменты для музыкантов. С помощью них исполнители смогут анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных. Продукты внутри сервиса помогут музыкантам с монетизацией, продвижением и даже продажей билетов.

«Каждый день выходят тысячи крутых треков, но искать новую музыку чаще всего неудобно. Люди слушают одно и то же по кругу, потому что приходится тратить много времени на поиск. На мой взгляд, лучшее решение — правильно совмещать экспертизу пользователей и силы алгоритмов», — рассказал директор музыкальных сервисов «ВК» Андрей Законов. Он также добавил, что пользователи соцсети, любящие и понимающие музыку, создают тысячи уникальных плейлистов. Затем умные алгоритмы помогают предложить их другим пользователям с похожим музыкальным вкусом.