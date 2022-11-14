Вильфанд предупредил ряд российских регионов о непогоде в ближайшие дни

Вильфанд предупредил ряд регионов России о «сложной» погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в нескольких российских регионах ожидается непогода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, во многие регионы страны придет похолодание. Особенно ярко непогода будет выражена в Приволжском федеральном округе. «Начиная с понедельника, 14 ноября, в Самарской, Нижегородской областях, Башкортостане, Татарстане будет усиление ветра до 21 метра в секунду», — уточнил он. В этих регионах могут быть мокрый снег, гололедные явления. Вильфанд уточнил, что на Урале также прогнозируется «сложная» погода.

Он предупредил жителей Челябинской области о сильном и мокром снеге, дождях и гололедице. В Свердловской области ожидается сильный снег.

Некомфортно будет в Новосибирской и Кемеровской областях, добавил синоптик. В этих регионах в ближайшие два дня ожидаются снег, мокрый снег, ветер до 22 метров в секунду. «В Республике Алтай — ветер до 27-35 метров в секунду, в Алтайском крае — снег, мокрый снег, метель при ветре до 27 метров в секунду», — добавил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что в среду, 16 ноября, в Москве наступит зима.