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14:13, 14 ноября 2022Россия

Путин призвал внимательно относиться к поддержке участников СВО

Путин заявил, что внимание к поддержке участников СВО должно быть первостепенным
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции на Украине (СВО) должно быть первостепенным. К этому призвал президент России Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

Глава государства во время встречи с главой Алтайского края Виктором Томенко отметил, что многие его коллеги говорят о региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, участвующих «в нелегкой (...) и в высшей степени рискованной боевой работе».

«И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — сказал он Томенко.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что СВО призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года, а также на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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