Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 12 ноября 2022Россия

Мурашко назвал назначение спецоперации

Глава Минздрава Мурашко заявил, что Россия отвергает замечания стран G20 о спецоперации

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко на саммите «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» в отношении специальной военной операции (СВО). Ее назначение он назвал, выступая по видео-конференц-связи, передает РИА Новости.

По его словам, спецоперация призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года, а также на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии.

Он добавил, что основанием для СВО стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Россия уведомила Совет безопасности ООН.

Ранее стало известно, что лидеры стран-участниц предстоящего саммита «Большой двадцатки» на Бали не станут делать традиционное совместное фото из-за присутствия делегации из России, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали с дрона подстанцию РЭС
Получивший гражданство Депардье закроет продюсерский центр в России
В Британии заявили о серьезной угрозе для ВСУ из России
Названы эффективные домашние способы подготовить кожу к холодам и непогоде
Мурашко назвал назначение спецоперации
Туктамышева сравнила международные и российские турниры
Обнародованы детали допроса коммерческого директора Собчак
Жители России раскрыли свое отношение к дружбе с коллегами
В Берлине организовали демонстрацию против милитаризма и роста цен
Несколько сел в граничащем с Украиной регионе попали под минометный обстрел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.