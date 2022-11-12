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12:56, 12 ноября 2022Мир

Лидеры G20 откажутся от «семейного фото» из-за Лаврова

The Guardian: лидеры G20 не станут делать традиционное совместное фото из-за Лаврова

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Лидеры стран-участниц предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали не станут делать традиционное совместное фото из-за присутствия делегации из России, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным газеты, от «семейного фото», которое обычно делают перед началом переговоров, решено отказаться из-за «всеобщего дискомфорта в связи с присутствием России на саммите».

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В сентябре Лавров ушел с заседания Совета Безопасности ООН. В ответ на жест главы российского МИД глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече российский министр «как никто другой» должен был прислушаться к своим иностранным коллегам, но зашел лишь, чтобы произнести речь, а потом покинул зал заседаний. Боррель назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН возмутительным, а самого министра — живущим в параллельной вселенной.

Ранее появилась информация, что Евросоюз и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. В частности, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее главой. По словам представителя европейской внешнеполитической службы, Запад пытается работать с партнерами, чтобы «показать очень-очень-очень убедительно» мнение международного сообщества о действиях России.

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Варвара Кошечкина
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