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20:52, 14 ноября 2022Ценности

Лавров опроверг наличие у него часов Apple

Глава российского МИД Сергей Лавров опроверг наличие у него часов марки Apple
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг наличие у него смарт-часов марки Apple. Соответствующий материал приводит ТАСС.

Политик отреагировал на появившуюся ранее в сети информацию о том, что он пользуется американскими гаджетами, которые способны собирать данные о владельце устройства. Он отметил, что упомянутый в интернете девайс произведен другой зарубежной фирмой. «Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei», — заявил глава МИД в беседе с изданием.

Отмечается, что в сети обратили внимание на часы Лаврова, после того как официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в Telegram видео с политиком.

В понедельник, 14 ноября, Захарова опубликовала видео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после того, как ряд СМИ сообщили о его госпитализации на острове Бали в Индонезии. На видеозаписи глава российского МИД сидит за столом на террасе, у него в руках документы и ручка. Захарова рассказала ему, что о его госпитализации пишут в основном западные журналисты.

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Карина Черных
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