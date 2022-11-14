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10:51, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp добавят возможность использовать один аккаунт на нескольких Android-смартфонах

Фото: Marko Djurica / Reuters

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию совместного доступа на устройствах на базе Android. О скором появлении новой возможности сообщил портал WABetaInfo.

Режим «Компаньон» добавили в бета-версию для Android под номером 2.22.24.18. Как отмечает WABetaInfo, нововведение позволит использовать один аккаунт сразу на нескольких смартфонах на базе Android. Для активации нового режима необходимо выбрать в настройках «Привязать устройство», после чего отсканировать на экране смартфона QR-код при помощи второго гаджета.

Как сообщают специалисты портала, новая функция позволит подключить к одной учетной записи сразу четыре устройства и автоматически синхронизировать не только новые сообщения, но и предыдущие диалоги. Уточняется, что режим станет доступен для широкого круга пользователей в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время WhatsApp позволит связывать планшеты на базе Android с существующей учетной записью мессенджера без использования дополнительного мобильного номера.

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Олег Давыдов
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