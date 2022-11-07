Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:48, 7 ноября 2022Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp появится возможность связать планшет на Android с существующей учетной записью

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию для использования сервиса на планшетах на базе Android. О скором появлении новой опции сообщил портал WABetaInfo.

Отмечается, что новая возможность мессенджера позволит связать планшет на Android с существующей учетной записью WhatsApp. Благодаря нововведению юзеры смогут использовать WhatsApp на устройствах без дополнительного номера телефона. Для входа в свою учетную запись WhatsApp через планшет потребуется скачать на устройство мессенджер и отсканировать на экране QR-код. По данным портала, опция скоро станет доступна для широкого круга пользователей.

Ранее стало известно, что WhatsApp разрешит пользователям создавать чаты с самими собой. Диалог с собственным номером телефона будет доступен в списке контактов в мессенджере. Чтобы отправить сообщение самому себе, пользователям потребуется выбрать этот чат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Во Франции назвали условия для переговоров Украины и России
Падение четырехлетней россиянки из окна попало на видео
Цены на газ в Европе резко упали
Токаев заявил о готовности Казахстана защищаться с «более жестких позиций»
Мобилизованных россиян отправили на усиление линии обороны в район Энергодара
Косметолог раскрыла три бесполезные и дорогие процедуры по омоложению
Москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход
Трамп провел переговоры с республиканцами для объявления импичмента Байдену
Родственникам погибших при пожаре в костромском клубе выплатят компенсацию
Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.