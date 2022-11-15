Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:48, 15 ноября 2022Мир

Эрдоган и Байден встретились на полях G20

Президенты Турции и США Эрдоган и Байден встретились на полях G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Кадры с места событий публикует TRT Haber.

После этого Эрдоган также встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Агентство Bloomberg считает, что Эрдоган стал одной из самых влиятельных фигур и посредников на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на острове Бали. На предыдущих встречах турецкого президента критиковали за внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые члены «двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной». Однако представление о нем изменилось после начала боевых действий на Украине и постоянных связей политика с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению источников издания, в Индонезии Эрдоган «будет стремиться к большему признанию в качестве президента державы, роль которой возрастает от Украины до Сирии и Ливии».

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на предложение обмена пленными по схеме «всех на всех»
Российские таможенники задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке
Цены на газ в Европе резко выросли
Шанс стрелявшего в школе Казани Галявиева избежать пожизненного срока оценили
Блогерша призналась в отсутствии друзей из-за ее привлекательной внешности
Губернатор раскрыл подробности жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области
Появились подробности инцидента с падением кирпичей на голову жителю Петербурга
Латвия поддержала «план Маршалла» для Украины со стороны ЕС
Раскрыта дата появления первых сугробов в Москве
Власти подтвердили жесткую посадку вертолета в Приангарье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.