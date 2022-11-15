Президенты Турции и США Эрдоган и Байден встретились на полях G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден встретились на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Кадры с места событий публикует TRT Haber.

После этого Эрдоган также встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Агентство Bloomberg считает, что Эрдоган стал одной из самых влиятельных фигур и посредников на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на острове Бали. На предыдущих встречах турецкого президента критиковали за внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые члены «двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной». Однако представление о нем изменилось после начала боевых действий на Украине и постоянных связей политика с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению источников издания, в Индонезии Эрдоган «будет стремиться к большему признанию в качестве президента державы, роль которой возрастает от Украины до Сирии и Ливии».