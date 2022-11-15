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20:02, 15 ноября 2022Силовые структуры

Российский блогер повторно предстанет перед судом за убийство подписчика

В Новосибирске тревел-блогера, оправданного за убийство подписчика, начали судить повторно

Кадр: ОТС LIVE / YouTube

В Ленинский районный суд Новосибирска вернулось уголовное дело тревел-блогера Анатолия Гомзякова, которого повторно обвиняют в убийстве своего подписчика. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает канал «Вести Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное дело в отношении Гомзякова рассмотрит новая коллегия присяжных, сформированная на первом заседании суда. Блогера будут повторно судить за убийство подписчика Алексея Хребтова. В мае 2022 года присяжные посчитали Гомзякова невиновным по этому делу, однако с таким решением не согласились ни родственники погибшего, ни сторона обвинения. По версии следствия, блогер во время застолья поссорился с потерпевшим, ударил его ножом в висок и сбросил с 24-го этажа. Гомзяков вину не признает.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске приятели убили собутыльника во время застолья и спрятали его тело в сумку.

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Илона Палей
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