Звезда «Дьявол носит Prada» раскритиковала роли «сильных женских персонажей»

Актриса Эмили Блант заявила об отсутствии интереса к ролям «сильных женских персонажей»

Британская актриса Эмили Блант раскритиковала роли «сильных женских персонажей» в современном кинематографе. Об этом сообщает The Telegraph.

Звезда «Дьявол носит Prada» заявила об отсутствии интереса к подобным проектам. «Это самое худшее, когда ты читаешь сценарий и видишь слова "сильный женский персонаж". Такое заставляет меня закатывать глаза, я сразу пас. Мне скучно. Эти героини созданы невероятно стойкими, поэтому ты все время играешь жестко и говоришь жесткие вещи», — сказала она.

Блант также рассказала о фильме «Англичанка», в котором снялась. По словам актрисы, ее героиня Корнелия куда сложнее привычного образа сильной женщины. «Она невинна, но не наивна, что превращает ее в силу, с которой считаются», — отметила артистка.

В 2020 году Эмили Блант вошла в десятку самых высокооплачиваемых актрис. Она заработала 22,5 миллиона долларов и оказалась на шестом месте. Лидерами стали София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот.