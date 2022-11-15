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18:28, 15 ноября 2022Мир

Китай оценил позицию России по ядерной войне

Глава МИД Китая Ван И счел позицию России о недопустимости ядерной войны рациональной

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия придерживается рациональной позиции о недопустимости начала ядерной войны. Так оценил позицию Москвы глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20, который проходит на Бали. Его слова передает ТАСС.

«Китай обратил внимание на то, что Россия недавно подтвердила свою утвержденную позицию о том, что ядерная война невозможна и недопустима, это является рациональной и ответственной позицией России», — высказался китайский дипломат.

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Виктория Кондратьева
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