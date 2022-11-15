В Совбезе заявили о появлении в России украинских диверсантов

Патрушев заявил, что в Центральной России активизировались украинские диверсанты

В Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы. Особенно их активность отмечается в приграничных регионах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — сказал представитель Совбеза.

Кроме того, продолжил он, участились обстрелы населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) страны НАТО.