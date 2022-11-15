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14:36, 15 ноября 2022Россия

В Совбезе заявили о появлении в России украинских диверсантов

Патрушев заявил, что в Центральной России активизировались украинские диверсанты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Chris Radburn / Reuters

В Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы. Особенно их активность отмечается в приграничных регионах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — сказал представитель Совбеза.

Кроме того, продолжил он, участились обстрелы населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, а также беспилотных летательных аппаратов, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) страны НАТО.

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Никита Абрамов
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