Патрушев призвал усилить прикрытие критически важных объектов ЦФО системами ПВО

Патрушев призвал усилить прикрытие критически важных объектов центра России средствами ПВО

В Центральной России необходимо усилить прикрытие критически важных объектов средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы. Об этом на совещании по вопросам обеспечения безопасности заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», — сказал он.

Ранее Патрушев заявлял, что военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии. Политик также констатировал ухудшение ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

Секретарь Совбеза также указывал, что напряженность у границ России и в мире в целом нарастает. Он обратил внимание, что за прошедшие 30 лет Запад «ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты».