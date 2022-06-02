Патрушев заявил о нарастании напряженности у границ России

Секретарь СБ Патрушев обвинил Запад в провоцировании межгосударственных конфликтов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что напряженность у границ России и в мире в целом нарастает. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он обратил внимание, что за прошедшие 30 лет Запад «ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты». Патрушев пояснил, что США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН. По словам секретаря Совбеза, страны Запада пытаются подменить международное право неким «порядком, основанным на правилах», устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов.

Кроме того, Патрушев рассказал о диалоге с Советом национальной безопасности США. Он подчеркнул, что в ходе переговоров Москва дала понять Вашингтону, что не допустит пересечения «красных линий» и создания угроз национальной безопасности России.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира» пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений при атаке со стороны Киева с использованием вооружений, полученных от США, против России.