Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Патрушев заявил о нарастании напряженности у границ России

Секретарь СБ Патрушев обвинил Запад в провоцировании межгосударственных конфликтов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что напряженность у границ России и в мире в целом нарастает. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он обратил внимание, что за прошедшие 30 лет Запад «ради сохранения мировой гегемонии все чаще стал провоцировать межгосударственные трения и конфликты». Патрушев пояснил, что США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН. По словам секретаря Совбеза, страны Запада пытаются подменить международное право неким «порядком, основанным на правилах», устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов.

Кроме того, Патрушев рассказал о диалоге с Советом национальной безопасности США. Он подчеркнул, что в ходе переговоров Москва дала понять Вашингтону, что не допустит пересечения «красных линий» и создания угроз национальной безопасности России.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира» пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений при атаке со стороны Киева с использованием вооружений, полученных от США, против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил Украине ударом при использовании вооружений США против России
Врач предупредил об опасном сочетании продуктов в салате
Заслуженный врач России назвал позитивные последствия пандемии коронавируса
Байден пообещал поддержать быстрое расширение НАТО с учетом интересов союзников
Патрушев заявил о нарастании напряженности у границ России
Рогозин подсчитал количество российских спутников
Захарова наградила пранкеров Лексуса и Вована телефоном правительственной связи
Елизавета II пропустит службу по случаю ее платинового юбилея
Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России
В Германии выступили за вступление Украины в ЕС без каких-либо скидок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.