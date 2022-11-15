Силовые структуры
Задержание юноши за подготовку теракта на складе в Севастополе попало на видео
ФСБ показала видео задержания юноши, готовившего теракт на складе с топливом в Севастополе
ФСБ показала видео задержания 20-летнего юноши, готовившего теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как бойцы спецслужбы приходят в жилище фигуранта, проводят там осмотр и отводят молодого человека в служебную машину.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт и задержали сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. В доме фигуранта обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Россиянин арестован на два месяца.