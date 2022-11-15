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16:31, 15 ноября 2022Силовые структуры

Задержание юноши за подготовку теракта на складе в Севастополе попало на видео

ФСБ показала видео задержания юноши, готовившего теракт на складе с топливом в Севастополе

ФСБ показала видео задержания 20-летнего юноши, готовившего теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы приходят в жилище фигуранта, проводят там осмотр и отводят молодого человека в служебную машину.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт и задержали сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. В доме фигуранта обнаружили две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Россиянин арестован на два месяца.

Екатерина Власова
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