Ле Пен оценила роль продвижения Украины на фронте в достижении мира
Продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте не приблизят окончание текущего конфликта. Так оценила роль украинских военных в достижении мира глава правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, пишет France Inter.
«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне», — высказалась политик.
Комментируя ситуацию вокруг Херсона Ле Пен подчеркнула, что единственный путь прекращения украинского конфликта — это дипломатические переговоры, а не военные столкновения. «Поставка все более тяжелого оружия помогает поддерживать этот конфликт, в результате которого погибают люди», — добавила она.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после окончания саммита G20. Он намерен обсудить возможность мирных переговоров по Украине.