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13:52, 15 ноября 2022Мир

Ле Пен оценила роль продвижения Украины на фронте в достижении мира

Ле Пен заявила, что продвижения Украины на фронте не приблизят окончание конфликта

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте не приблизят окончание текущего конфликта. Так оценила роль украинских военных в достижении мира глава правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, пишет France Inter.

«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне», — высказалась политик.

Комментируя ситуацию вокруг Херсона Ле Пен подчеркнула, что единственный путь прекращения украинского конфликта — это дипломатические переговоры, а не военные столкновения. «Поставка все более тяжелого оружия помогает поддерживать этот конфликт, в результате которого погибают люди», — добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после окончания саммита G20. Он намерен обсудить возможность мирных переговоров по Украине.

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Виктория Кондратьева
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