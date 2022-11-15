Ле Пен оценила роль продвижения Украины на фронте в достижении мира

Ле Пен заявила, что продвижения Украины на фронте не приблизят окончание конфликта

Продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте не приблизят окончание текущего конфликта. Так оценила роль украинских военных в достижении мира глава правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, пишет France Inter.

«Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что украинские победы могут положить конец войне», — высказалась политик.

Комментируя ситуацию вокруг Херсона Ле Пен подчеркнула, что единственный путь прекращения украинского конфликта — это дипломатические переговоры, а не военные столкновения. «Поставка все более тяжелого оружия помогает поддерживать этот конфликт, в результате которого погибают люди», — добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после окончания саммита G20. Он намерен обсудить возможность мирных переговоров по Украине.