В Москве осудили членов ОПГ за аферу на четверть миллиарда рублей

В Москве осудили членов ОПГ за присвоение чужой собственности на 250 миллионов рублей

В Москве вынесли приговор семерым участникам организованной преступной группы, которая присвоила имущество граждан и государственных органов на сумму более 250 миллионов рублей. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Участников ОПГ признали виновными в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и приговорили к лишению свободы на срок от 4,5 до девяти лет.

По данным следствия, Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов организовали ОПГ для присвоения собственности государственных органов и пожилых людей, в том числе умерших. В преступную деятельность были вовлечены еще пять человек. Они изготовляли поддельные документы, приобретали право на чужое имущество и оформляли его в собственность родственников, также похищали банковские вклады с расчетных счетов россиян.

При обыске у фигурантов были изъяты печати, штампы, более 60 паспортов пенсионеров, а также документы на квартиры и земельные участки государственных органов и пожилых людей.