Силовики накрыли лабораторию с прослушкой сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД

В Москве силовики накрыли химическую лабораторию с прослушкой сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД

В Москве силовики накрыли химическую лабораторию с радиостанцией, прослушивающей сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Она располагалась в одной из квартир в районе Коптево. Слесарь-газовщик, который проводил работы в жилище, заметил странное оборудование и сообщил обо всем в полицию. После этого на место выехали оперативники.

Они обнаружили средства связи для прослушки стражей порядка и спасателей, баллоны с кислородом и ацетиленом, а также лабораторию на кухне с кислотами, щелочью и солями.

Сейчас правоохранители выясняют, чем занимались жильцы этой квартиры.

24 июня сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники МВД обнаружили лабораторию по производству наркотиков.