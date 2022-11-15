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13:06, 15 ноября 2022Силовые структуры

Силовики накрыли лабораторию с прослушкой сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД

В Москве силовики накрыли химическую лабораторию с прослушкой сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В Москве силовики накрыли химическую лабораторию с радиостанцией, прослушивающей сотрудников МВД, МЧС и ГИБДД. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Она располагалась в одной из квартир в районе Коптево. Слесарь-газовщик, который проводил работы в жилище, заметил странное оборудование и сообщил обо всем в полицию. После этого на место выехали оперативники.

Они обнаружили средства связи для прослушки стражей порядка и спасателей, баллоны с кислородом и ацетиленом, а также лабораторию на кухне с кислотами, щелочью и солями.

Сейчас правоохранители выясняют, чем занимались жильцы этой квартиры.

24 июня сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники МВД обнаружили лабораторию по производству наркотиков.

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Елизавета Новикова
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