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19:16, 15 ноября 2022Из жизни

Любящий обнажаться 86-летний мужчина разместил необычное объявление

Daily Mirror: 86-летний натурист из Великобритании разместил необычное объявление

Фото: michael schaffler / Unsplash

Любящий обнажаться мужчина из Великобритании разместил необычное объявление с просьбой о сдаче во временную аренду садов частных домов для того, чтобы он гулял по ним голым. Об этом сообщает Daily Mirror.

86-летний натурист Стюарт Хейвуд начал раздеваться догола в 2008 года. Впервые это произошло на открытом уроке рисования в Южном Дербишире. По словам Стюарта, ему очень понравилось быть совершенно голым: он чувствовал себя естественно и свободно.

У меня поднимается настроение, когда я снимаю одежду. В такие моменты я чувствую себя абсолютно свободным. Помните, вы никогда не будете слишком стары, чтобы быть обнаженным, и никогда не должны стыдиться своего тела

Стюарт Хейвуд увлеченный натурист

До того как бухгалтер и бакалейщик на пенсии начал обнажаться публично, голым его в течение примерно 50 лет видела только жена по имени Рона. Она поддерживает мужа и ежегодно сопровождает его в поездках в Lakeside Naturist Holiday Resort — курорт, созданный для натуристов. Рона призналась, что сама не любит раздеваться, но без проблем может отдыхать рядом с другими голыми людьми.

Поскольку супруги стареют, и им все труднее выбираться на курорт, Стюарт пытается найти новое место для обнаженных прогулок недалеко от дома. Мужчина решил, что для этого отлично подойдут уединенные сады частных домов. В обмен на использование чужого сада Стюарт предлагает деньги, советы по садоводству и любые другие знания, которые могут быть полезны или интересны владельцу.

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«Я хотел бы найти человека с уединенным садом, который позволил бы мне иметь доступ к локации на несколько часов в неделю, чтобы я мог заниматься любимым делом», — заключил пенсионер.

Ранее сообщалось, что в Испании обнаженный мужчина попытался попасть в здание суда, чтобы принять участие в слушаниях. На мужчине были только носки, ботинки и рюкзак за плечами.

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Евгения Черкасова
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