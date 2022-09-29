Убежденный нудист попытался попасть в здание суда голым

В Испании нудист попытался попасть в здание суда без одежды

В Валенсии, Испания, обнаженный мужчина попытался попасть в здание суда, чтобы принять участие в слушаниях. Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейские остановили перед зданием суда 29-летнего Алехандро Коломара 27 сентября. На мужчине были только носки, ботинки и рюкзак за плечами. Сначала он игнорировал просьбу одеться, но в итоге ему все же пришлось достать из рюкзака одежду и надеть ее. Лишь после этого его пустили внутрь.

Коломар работает в американской ИТ-компании и считает себя убежденным нудистом. По его словам, он с детства любил ходить голым и комфортно себя чувствовал на нудистских пляжах. Мужчину неоднократно штрафовали за появление в общественных местах в обнаженном виде. «Они выписывали мне штрафы, потому что в полиции в основном не знают законов», — объясняет он.

Меня донимают всякий раз, когда я выхожу голым на улицу. Но я собираюсь доказать, что имею на это право Алехандро Коломар обнаженный программист

В суде рассматривалось очередное наказание за эксгибиционизм, которое пытались наложить на Коломара городские власти. Ему грозил штраф в три тысячи евро (167 тысяч рублей), однако адвокату Пабло Мора удалось его оспорить. По утверждению Мора, эксгибиционизм подразумевает мастурбацию или другие непристойные действия, одного обнажения мало. Его клиент не предпринимал ничего подобного и потому невиновен.

В июне 2021 года двое нудистов в австралийском Королевском национальном парке испугались оленя, заблудились в буше и получили штраф за нарушение карантина. «Трудно придумывать законы против идиотов», — прокомментировал произошедшее начальник полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер.