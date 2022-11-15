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13:35, 15 ноября 2022Россия

Кадыров заявил о намерении Запада захватить Россию

Глава Чечни Кадыров заявил, что ослабление и захват России — главная цель Запада

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ослабление и захват России являются главными намерениями Запада и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, это объясняет масштабную антироссийскую пропаганду, ведущуюся странами Запада.

«Важно понимать, что ослабление России с последующим её захватом все еще является приоритетной целью коллективного Запада. Для этого был создан блок НАТО», — заявил он.

С планами по захвату Западом России Кадыров связал и пропаганду ЛГБТ, сатанизма и национализма. В распространении нетрадиционных ценностей он увидел разрушение института семьи, культуры, религии и многовековых традиций.

Ранее о том, что Запад неоднократно строил планы интервенции в отношении страны, также заявил президент России Владимир Путин. Об этом он высказался в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Валерий Розенберг
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