В России запатентовали систему для подбора истребителями беспилотников на лету

ОАК запатентовала систему, которая позволяет истребителям подбирать дроны на лету

Входящая в госкорпорацию «Ростех» «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) запатентовала систему, позволяющую истребителям на лету подбирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.

Уточняется, что с помощью швартовочной системы можно захватывать и убирать в бортовой отсек дроны на лету, а также выпускать их. Как следует из патента, изобретение можно применять на истребителях, транспортных самолетах, стратегических бомбардировщиках и других летательных аппаратах.

В соответствии с документом, основой системы является складной каркас, а его крепежная часть зафиксирована во внутреннем пространстве грузового отсека самолета и соединена поворотной частью с пространственной рамой. Также система включает в себя швартовочный конус и конус первичного контактирования, который зафиксирован на конце троса. При этом другой конец троса закреплен на наматывающем устройстве. При сближении с дроном летательный аппарат выбрасывает складной каркас, после чего выпускается трос с конусом первичного контактирования на конце.

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