Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:10, 15 ноября 2022Наука и техника

В России запатентовали систему для подбора истребителями беспилотников на лету

ОАК запатентовала систему, которая позволяет истребителям подбирать дроны на лету

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Входящая в госкорпорацию «Ростех» «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) запатентовала систему, позволяющую истребителям на лету подбирать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.

Уточняется, что с помощью швартовочной системы можно захватывать и убирать в бортовой отсек дроны на лету, а также выпускать их. Как следует из патента, изобретение можно применять на истребителях, транспортных самолетах, стратегических бомбардировщиках и других летательных аппаратах.

В соответствии с документом, основой системы является складной каркас, а его крепежная часть зафиксирована во внутреннем пространстве грузового отсека самолета и соединена поворотной частью с пространственной рамой. Также система включает в себя швартовочный конус и конус первичного контактирования, который зафиксирован на конце троса. При этом другой конец троса закреплен на наматывающем устройстве. При сближении с дроном летательный аппарат выбрасывает складной каркас, после чего выпускается трос с конусом первичного контактирования на конце.

Ранее правительство России из резервного фонда выделило более 44,6 миллиарда рублей на разработку и создание перспективного авиационного двигателя ПД-35.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил России обмен пленными по схеме «всех на всех»
Посол РФ в Токио заявил о нежелании Японии возобновить прямые рейсы с Россией
Молодых россиян предупредили о влиянии пива на секс
Сотрудники ФСБ и МВД задержали полицейского за мошенничество на 200 тысяч рублей
Шахта «Листвяжная» восстановила рабочую инфраструктуру после аварии
Мужчина нашел способ бесплатно взять большой рюкзак в самолет и попал на видео
В ЛНР заявили о стягивании украинской техники на нескольких участках фронта
Зеленский предложил включить в зерновую сделку николаевские порты
Гол российского форварда помог «Каролине» победить в матче НХЛ
Москвичка раскрыла способ получения квартиры с видом на Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.