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12:01, 15 ноября 2022Интернет и СМИ

Сериал про спасение планеты от экологической катастрофы вышел на Premier

В онлайн-кинотеатре Premier появился сериал «Новое общество» про спасение от экокатастрофы
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

В онлайн-кинотеатре Premier появился сериал «Новое общество», рассказывающий про спасение планеты от экологической катастрофы.

В документальном сериале эксперты расскажут о возможностях современных технологий справиться с загрязнением воздуха, болезнями и даже ранней смертью. Специалисты подчеркивают, что Россия уже готова ступить на путь экологической сознательности.

«Экологи давно бьют тревогу из-за изменения климата, что непосредственно влияет на выживание человека и всей живой природы. Использование возобновляемой энергии, электротранспорт и даже переход на четырехдневную рабочую неделю может в корне поменять ситуацию», — сказано в аннотации к вышедшему сериалу.

Режиссером картины стал Андрей Маяцкий. Сериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной проблеме и возможным путям ее решения.

Варвара Кошечкина
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