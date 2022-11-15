Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:19, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского

FP: указ Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Введенный в конце февраля указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении передвижения для мужчин, подрывает боевой настрой украинцев. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Foreign Policy (FP) Чарли Карпентер (Charli Carpenter).

Журналист отметил, что запрет на перемещение мужчин до сих пор остается в силе. Кроме того, результаты опросов общественного мнения показали, что большинство респондентов не поддерживают запрет в его нынешнем виде, подчеркивает Карпентер. В частности, решение Зеленского поддержали 44,7 процента опрошенных.

Обозреватель FP также указал на ситуацию с безработицей в стране, уровень которой составляет 34 процента. По его мнению, указ украинского лидера лишь усугубляет ситуацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН поддержала возмещение ущерба Украине
В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского
Медведев оценил принятие резолюции ООН по возмещению ущерба Киеву
Бывший бойфренд Ким Кардашьян начал встречаться с Эмили Ратаковски
Забившему молотком полуторагодовалого ребенка россиянину вынесли приговор
Карпин назвал тройку призеров ЧМ-2022
В Херсонской области заявили о контроле Кинбурнской косы силами России
Сотрудники на удаленке признались в подработке
Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО
Губернатор рассказал подробности о найденном в Севастополе мертвом дельфине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.