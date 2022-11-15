В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского

FP: указ Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев

Введенный в конце февраля указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении передвижения для мужчин, подрывает боевой настрой украинцев. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Foreign Policy (FP) Чарли Карпентер (Charli Carpenter).

Журналист отметил, что запрет на перемещение мужчин до сих пор остается в силе. Кроме того, результаты опросов общественного мнения показали, что большинство респондентов не поддерживают запрет в его нынешнем виде, подчеркивает Карпентер. В частности, решение Зеленского поддержали 44,7 процента опрошенных.

Обозреватель FP также указал на ситуацию с безработицей в стране, уровень которой составляет 34 процента. По его мнению, указ украинского лидера лишь усугубляет ситуацию.