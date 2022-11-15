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03:18, 15 ноября 2022Мир

В США указали на рабское поведение проголосовавших за резолюцию по Украине стран

Политолог Беннетт назвал поддержавшие резолюцию по Украине страны «рабами империи США»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Офицер военной разведки США в отставке, политолог Скотт Беннетт высказался о результатах голосования по проекту резолюции Генассамблеи ООН о выплате Россией репараций Украине. Свое мнение он озвучил «Известиям».

По его словам, страны, проголосовавшие за документ, являются «марионетками и рабами американской империи». Среди них он назвал Францию, Германию и Британию.

«Очевидно, что все воздержавшиеся от голосования страны — на стороне России, просто не хотят так явно говорить об этом», — отметил он. Эксперт также добавил, что мир «начал просыпаться и больше не покупается на ложь, которую транслируют США».

Вечером 14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. За документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 стран, еще 73 воздержались. Резолюция рекомендует членам ГА ООН совместно с Киевом создать международный реестр нанесенного ущерба, «который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений».

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Марина Совина
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