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11:50, 15 ноября 2022Мир

Индонезийку арестовали за попытку помешать кортежу Байдена на G20

Индонезийку арестовали за попытку одиночным пикетом помешать кортежу Байдена на G20

Фото: Bay Ismoyo / AP

Индонезийка из провинции Западная Ява была арестована полицией за попытку проведения одиночного пикета перед кортежем президента США Джо Байдена в Нуса-Дуа на Бали, где проходит саммит G20. Об этом сообщает местный портал Kompas.

Правоохранители острова рассказали, что опрометчивые действия женщины не увенчались успехом, потому что дежурившие на месте происшествия сотрудники полиции немедленно пресекли ее акцию.

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«Она ничего не успела сделать — у нее даже плакаты развернуть не было времени», — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Сетианто. Сообщается, что женщина попыталась развернуть плакат с надписью «Остановите войну. Права человека. Мир» прямо перед кортежем Байдена.

Сетианто подчеркнул, что женщина приехала на Бали 11 ноября на отдых со своими друзьями. Предполагается, что она узнала график Байдена благодаря прямой трансляции саммита G20 и проникла на охраняемую территорию, чтобы начать пикет.

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Глеб Бажуткин
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