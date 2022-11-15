Описана тактика возможного неожиданного удара по ВСУ

Сладков: неожиданно ударить по ВСУ можно только высадив большой десант

Российская армия, маневрируя и угрожая противнику на том или ином направлении, скапливает силы, чтобы неожиданно ударить по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на другом. Такую тактику описал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Сделать это внезапно можно только высадив большой десант, который, сражаясь, даст возможность перебросить силы, и заменить ими ВДВ на интересующем нас направлении», — считает он.

В качестве примера Сладков вспомнил о Второй чеченской войне. «Был большой период, когда к нам в лагерь прилетали вертолеты, и мы высаживались посадочным способом на каком-то рубеже, начинали охватывать район, и позже подходила пехота, мы сдавали им позиции и улетали в ПВД», — рассказал военкор.

По мнению Сладкова, в системе специальной военной операции России на Украине можно было бы проводить такие же операции, только в оперативном масштабе. «Сейчас мне начнут накидывать про плотную ПВО противника и так далее. Расскажите это парням из 45-й бригады СпН (спецназа) ВДВ. Высадились же в Гостомеле? Все вертолеты были в пробоинах, абсолютно все, но долетели, вернулись и высадились же», — напомнил он.

Военкор также отметил, что спецназ Вооруженных сил России не должен воевать, как пехота, а «кошмарить противника у него в тылу». «А пехота при должном внимании и сама на линии фронта справляется», — заключил он.