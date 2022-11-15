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17:16, 15 ноября 2022Из жизни

Мать ценой собственной жизни спасла дочь от ядовитой змеи

Lagatar: женщина спасла ребенка от ядовитой змеи и погибла от ее укусов

Фото: Marcus Lange / Unsplash

Жительница индийского штата Джаракханд ценой собственной жизни спасла дочь от ядовитой змеи и погибла от ее укусов. Об этом сообщает Lagatar.

Сарита Деви вместе с двухлетней дочерью пошла купаться на реку Налкари. На берегу реки мать увидела змею, которая быстро ползла по направлению к ее ребенку. Прежде чем другие купающиеся в реке поняли, что произошло, Деви прыгнула на змею, чтобы не позволить ей добраться до дочери.

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Она сумела спасти дочь, но змея укусила ее три раза. Индианку доставили в больницу города Ранчи. Несмотря на полученную медицинскую помощь, женщина скончалась.

После гибели Деви все жители окрестностей были в трауре. Церемонию прощания с женщиной устроили на берегу Налкари.

Ранее сообщалось, что житель индийского района Нагамалейпудюкоттай, штат Тамилнад, пожертвовал жизнью ради спасения сына от укуса ядовитой змеи. Чтобы спасти сына, он молниеносно бросился к змее, поймал ее и попытался выбросить из дома, но та успела его ужалить.

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Алиса Дмитриева
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