Силовые структуры
ВС предложил приостанавливать судебные споры с участниками боевых действий
Верховный суд предложил приостанавливать судебные споры с участниками боевых действий
Верховный суд России выступил с предложением приостанавливать на время процессы, одна из сторон которых участвует в боевых действиях. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости.
Пленум суда проголосовал за внесение законопроекта в Госдуму, который позволит внести изменения в Арбитражный процессуальный кодекс России. ВС намерен закрепить обязанности арбитражного суда приостанавливать производства по делам, если кто-то из сторон процесса участвует в проведении контртеррористической операции, боевых действиях, выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов.
Согласно пояснительной записке, истцу будет даваться право выбора — он сможет просить рассмотреть дело в свое отсутствие.