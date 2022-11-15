ВС предложил приостанавливать судебные споры с участниками боевых действий

Верховный суд предложил приостанавливать судебные споры с участниками боевых действий

Верховный суд России выступил с предложением приостанавливать на время процессы, одна из сторон которых участвует в боевых действиях. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает РИА Новости.

Пленум суда проголосовал за внесение законопроекта в Госдуму, который позволит внести изменения в Арбитражный процессуальный кодекс России. ВС намерен закрепить обязанности арбитражного суда приостанавливать производства по делам, если кто-то из сторон процесса участвует в проведении контртеррористической операции, боевых действиях, выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов.

Согласно пояснительной записке, истцу будет даваться право выбора — он сможет просить рассмотреть дело в свое отсутствие.