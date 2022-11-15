Российские таможенники задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке

В Петербурге ФТС задержала курьера с 32 контейнерами с кокаином из Бразилии в желудке

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России, Шереметьевской и Пулковской таможен пресекли канал контрабанды кокаина из Южной Америки в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

Наркокурьера с 32 контейнерами с кокаином из Бразилии задержали в аэропорту Пулково. Один килограмм наркотика мужчина провозил у себя в желудке. За вознаграждение в 300 тысяч рублей он согласился доставить его в Россию.

Фото: Федеральная таможенная служба

Также возле аэропорта таможенники задержали россиянку, которая получала наркотик и сбывала его в Петербурге. Выяснилось, что она была организатором канала контрабанды.

В отношении фигурантов возбудили дело и поместили их в СИЗО. Им грозит от 10 до 20 лет колонии.