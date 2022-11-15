Во Владивостоке пройдет Тихоокеанский театральный фестиваль

Во Владивостоке осенью 2023 года пройдет второй Тихоокеанский театральный фестиваль

В 2023 году во Владивостоке пройдет второй международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Об этом в беседе с журналистами во вторник, 15 ноября, заявила замгендиректора международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова Ирина Тростникова, передает ТАСС.

Фестиваль пройдет с 21 сентября по 7 октября 2023 года. В рамках праздничных мероприятий будут представлены девять спектаклей из восьми стран мира: России, Кубы, Вьетнама, Южно-Африканской республики, Бразилии, Китая, Армении и Аргентины. Откроет фестиваль постановка кубинского коллектива Театра современного искусства «Кармина Бурана».

По словам Тростниковой, одним из самых интересных спектаклей в программе является постановка известного южноафриканского хореографа Грегори Макома «Сион: реквием по Болеро Равеля». Главный герой произведения — профессиональный плакальщик на кладбище. «Он (спектакль. — прим. «Ленты.ру») уже был представлен в очень большом количестве стран мира с огромным успехом. И вот он посетит Владивосток, чему мы очень рады и надеемся, что здесь он произведет такое же сильное впечатление», — отметила она.

Также на фестивале ждут традиционный вьетнамский кукольный спектакль на воде, постановку бразильского коллектива по пьесе «Три сестры» Антона Чехова и интерпретацию «Муму» Ивана Тургенева из Армении.

Отмечается, что продажу билетов на фестиваль планируется открыть 1 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Тындре летом 2023 года впервые пройдет фестиваль художников-муралистов в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Предполагается, что в рамках фестиваля художники нанесут муралы на шесть многоэтажных домов в центре города.