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17:59, 15 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о мобилизованном вместо тезки россиянине оказалось недостоверным

Информация о том, что жителя Кубани мобилизовали вместо тезки, не подтвердилась

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Сообщение о том, что россиянина, проживающего в Краснодарском крае, мобилизовали вместо его полного тезки, оказалось недостоверным.

Telegram-канал «Мобилизация | Тимашевск» 12 ноября разместил публикацию, в которой сообщалось, что жителя Тимашевского района Краснодарского края Александра Смирнова ошибочно призвали на службу в рамках частичной мобилизации вместо его тезки из Калининского района региона. Утверждалось, что 15 октября мужчине вручили повестку, а уже 18 октября его увезли в военную часть в Майкопе. При этом в документах мобилизованного были неправильно указаны его дата рождения и военно-учетная специальность (ВУС), однако объяснить причину ошибки в военчасти якобы отказались.

Отмечалось, что в начале ноября родственники Смирнова обратились в военную прокуратуру и местный военный комиссариат и выяснили, что вместо него призыву якобы подлежал его полный тезка, проживающий на территории Калининского района. После этого представители военкомата предложили тезке мобилизованного поменяться с ним местами, но тот отказался. В итоге Смирнова решили оставить в военчасти.

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале опроверг данную информацию. Там признали, что при формировании личного дела мобилизованного в комиссариате была допущена техническая ошибка, в результате которой были неправильно указаны его дата рождения, ВУС, а также серия и номер военного билета. В то же время личный номер мужчины, его место регистрации, звание, ИНН и СНИЛС были указаны верно.

В штабе также подчеркнули, что в военкомате Тимашевского и Калининского районов работают две комиссии — по одной от каждого из районов. При этом ни одна из них не уполномочена призывать жителей других районов. Таким образом комиссия Тимашевского района не могла призвать жителя Калининского района. В свою очередь комиссия Калининского района не выносила решения о мобилизации Александра Смирнова из Калининского района.

Как заключили в оперштабе, оснований считать, что Александр Смирнов из Тимашевского района был ошибочно призван вместо своего тезки, нет.

Публикация получила некоторый охват в СМИ и соцсетях. В частности, подобный материалы появились на сайтах «Царьград», Ru24.net и «Секрет фирмы». Кроме того, аналогичные публикации распространялись в пабликах и на личных страницах пользователей соцсетей (1, 2, 3).

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Варвара Кошечкина
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