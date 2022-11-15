В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете

В армянском Мартуни родился восьмимиллиардный человек на планете Земля

В городе Мартуни Гегаркуникской области Армении родился восьмимиллиардный человек на планете Земля. Об этом губернатор региона Карен Саркисян сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он заявил, что, согласно данным ЮНИСЕФ, ребенок роился в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области. «Новорожденная Арпи, считающаяся восьмимиллиардным человеком планеты, дочь Карена Закаряна и Ани Кочарян, жителей села Цовинар Гегаркуникской области, родилась весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров, в абсолютно здоровом состоянии», уточнил Саркисян.

Глава региона поздравил семью с пополнением и пожелал Арпи светлого будущего и «беззаботного и счастливого детства».

Ранее о том, что население Земли достигло численности в восемь миллиардов человек, сообщали в ООН. В организации отметили, что основной прирост до этой отметки обеспечила Азия, а крупнейшим «вкладчиком» была названа Индия.