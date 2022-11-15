Американский министр оценил последствия ядерного взрыва для США

Министр США Майоркас: возможный ядерный взрыв в Европе не навредит американцам

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас оценил последствия возможного ядерного взрыва в Европе для американцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Из письменных показаний Майоркаса перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности следует, что радиологические и ядерные угрозы родине остаются низкими.

«Хотя США выразили обеспокоенность тем, что Россия бряцает оружием, мы не ожидаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья на родине», — отметил он.

Ранее в ноябре МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне. «Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной», — заявили в МИД, отметив, что военные учения имеют четкий агрессивный характер, как нигде в мире.

