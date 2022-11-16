Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 16 ноября 2022Россия

В Москве легковушка вспыхнула на дороге во время движения и попала на видео

На юго-западе Москвы легковушка вспыхнула на дороге во время движения, водитель выжил
СюжетПожар в Москве:

На перекрестке улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы легковой автомобиль вспыхнул на дороге во время движения. Происшествие попало на видео, кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На появившемся видеоролике видно, как машина движется по трассе и в какой-то момент загорается. Водитель успевает сориентироваться и покинуть салон.

Позже пожарные потушили пламя. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Из-за случившегося движение на юго-западе столицы затруднено, пояснили в дептрансе.

Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на улице Кустанайская на юге Москвы семь автомобилей сгорели при пожаре.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин отчитал Трюдо за утечку их разговора
Россиянам раскрыли судьбу новогодних телешоу
Глава MI5 заявил о попытках Ирана похитить проживающих в Британии оппозиционеров
В США назвали ракетный инцидент в Польше подарком для Украины
Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»
Звезда «Дома-2» назвала стоимость своего съемного жилья в Дубае
Звезда «Мажора» назвал основную ошибку влюбленных мужчин в отношениях
Россиянам предложили слетать в ОАЭ за 17 тысяч рублей
Появилось видео жесткого разговора Си Цзиньпина с премьером Канады
Россиянин попытался изнасиловать 16-летнюю студентку колледжа и изрезал ее ножом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.