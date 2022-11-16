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17:05, 16 ноября 2022Из жизни

Павианы проникли в роскошную квартиру и выпили весь коньяк

Daily Star: проникшие в квартиру павианы съели завтрак отдыхающих и выпили весь коньяк

Павианы в Западно-Капской провинции в ЮАР проникли в арендованную отдыхающими роскошную квартиру, съели заготовленные на завтрак авокадо и выпили весь коньяк. На видео с животными обратило внимание издание Daily Star.

Зои Уильямс вместе с друзьями арендовала через Airbnb пятикомнатную квартиру с великолепным видом из окна. Когда они пришли домой, то обнаружили, что в помещение ворвалась стая павианов. Пока людей не было, обезьяны выпили весь коньяк и съели завтрак.

Женщина была поражена наглостью животных и сняла произошедшее на видео. На одной из записей, которые она опубликовала в Twitter, видно, как павиан оставляет стакан с коньяком на полу и идет вдоль бассейна. Обезьяна выглядит так, будто наслаждается открывающимся с террасы пейзажем. «Она выпила целый стакан и чуть не унесла его с собой», — отметила автор видео.

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На другой записи видно, как одна из обезьян сидит на кухонном столе и вскрывает упаковку чипсов.

В комментариях пользователи выразили беспокойство тем, что обезьяна употребила спиртное, посмеялись над опубликованными Уильямс видео и поделились собственными историями о том, как их грабили обезьяны.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, пристрастилась к спиртному и начала грабить магазины, торгующие алкоголем. Владелец одной из торговых точек пожаловался, что обезьяна-алкоголичка затерроризировала его и других владельцев магазинов.

Алиса Дмитриева
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