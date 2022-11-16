Кремль прокомментировал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракет

Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракет очередной русофобской реакцией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракет очередной истеричной, оголтелой и русофобской реакцией, не основанной ни на каких данных. Такой комментарий он дал ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, российские власти стали свидетелями «очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных». Руководства разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления о том, что произошло, добавил Песков.

Подобная реакция показывает, что никогда не нужно спешить с оценками, которые могут нагнетать ситуацию, тем более, в ответственные моменты, подчеркнул представитель Кремля. В Москве предпочли бы услышать такую «эмоциональную и даже эмоционально перегруженную реакцию» после диверсии на «Северном потоке», заключил Песков.