Российский губернатор заявил о десятках поврежденных при обстреле ВСУ квартир

Глава Белгородской области Гладков заявил, что обстрел ВСУ повредил в Шебекино 33 квартиры

Из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Шебекино Белгородской области поврежденными оказались десятки квартир. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, по окончании подомового обхода выяснилось, что снаряды ВСУ повредили 33 помещения.

«На данный момент зафиксированы разрушения различной степени в 33 квартирах и четырех автомобилях (...). Ремонт каждой квартиры будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет», — рассказал Гладков.

15 ноября, по официальным сообщениям, Белгородская область была четыре раза за сутки атакована ВСУ. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем глава региона сообщил о минометной атаке на несколько сел Грайворонского городского округа.