Генпрокурор Польши подтвердил взрыв ракеты на границе с Украиной

Генпрокурор Польши Зебро заявил, что на границе с Украиной взорвалась именно ракета

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил в своем Twitter, что на территории села Пшеводув близ границы с Украиной взорвалась именно ракета.

Он также поручил прокурору взять под личный контроль расследование инцидента и гибели двух польских граждан. По его словам, на месте уже несколько часов работают прокуроры вместе с поднадзорными им службами.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвало посла России в связи с инцидентом с падением ракет на востоке страны. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — указали в МИД.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. Они упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека.