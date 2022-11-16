Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:32, 16 ноября 2022Мир

Генпрокурор Польши подтвердил взрыв ракеты на границе с Украиной

Генпрокурор Польши Зебро заявил, что на границе с Украиной взорвалась именно ракета

Фото: Globallookpress.com

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро подтвердил в своем Twitter, что на территории села Пшеводув близ границы с Украиной взорвалась именно ракета.

Он также поручил прокурору взять под личный контроль расследование инцидента и гибели двух польских граждан. По его словам, на месте уже несколько часов работают прокуроры вместе с поднадзорными им службами.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвало посла России в связи с инцидентом с падением ракет на востоке страны. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — указали в МИД.

О падении ракет на территории Польши стало известно 15 ноября. Они упали в городе Пшеводув, недалеко от города Люблин, и задели зерносушилки, погибли два человека.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО
Байден экстренно соберет мировых лидеров из-за инцидента в Польше
Генпрокурор Польши подтвердил взрыв ракеты на границе с Украиной
В США представили номинантов на премию «Грэмми»
Польша заявила об отсутствии информации о принадлежности упавшей ракеты
Москвичи пожаловались на «лютующих бобров»
Польша привела в повышенную готовность полицию и спецслужбы
Кремль отреагировал на инцидент со взрывом в Польше
Сирийские курды отвергли обвинения в причастности к теракту в Стамбуле
В МИД Польши заявили о падении российской ракеты на востоке страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.