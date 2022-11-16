Германию и ЕС обвинили в стремлении сменить власть в Польше

Замминистра юстиции Калета заявил, что Германия и ЕС стремятся сменить власть в Польше

Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета обвинил Германию и Евросоюз (ЕС) стремятся сменить власть в Польше. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

«Мы вынуждены предположить, что политики в Брюсселе действуют злонамеренно и добиваются смены власти в Польше. Этого мы терпеть не можем», — сказал Калета, возмущаясь блокировкой Евросоюзом выплаты в 36 миллиардов евро Варшаве из ковид-фонда.

Калета выразил недовольство тем, что ЕС тянет с передачей средств. По его словам, Варшава готова к компромиссам, но Брюссель выдвигает новые требования. Кроме того, считает он, ФРГ стремится навязать Польше свою волю. Замминистра указал на то, что в польской оппозиции «царят прогерманские настроения», имея в виду крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», назвав ее немецкой.

«Поэтому Берлин вмешивается в нашу предвыборную кампанию. Он хочет смены власти в Польше», — заключил Калета.

Ранее сообщалось, что миссия Евросоюза по подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявила разногласия между Польшей и Германией. Подготовка к ней показала, насколько напряженными являются отношения между Берлином и Варшавой. В частности, немецкие власти остались недовольны тем, что фактическая штаб-квартира миссии будет расположена в Польше. Там высказали опасения, что это может спровоцировать «российские маневры» в Калининградской области.