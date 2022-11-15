В Германии рассказали о разногласиях с Польшей из-за помощи Украине

Tagesspiegel: миссия ЕС по помощи Украине выявила разногласия между Польшей и Германией

Миссия Евросоюза (ЕС) по по подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявила разногласия между Польшей и Германией. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

По информации издания, подготовка к миссии показала, насколько напряженными являются отношения между Берлином и Варшавой. В частности, немецкие власти остались недовольны тем, что фактическая штаб-квартира миссии будет расположена в Польше. Там высказали опасения, что это может спровоцировать «российские маневры» в Калининградской области.

«Из-за того, что Варшава и Берлин не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены драгоценные недели», — отметили журналисты. Позже компромисс все же был достигнут на встрече глав МИД ЕС. Согласно ему, у миссии будут две штаб-квартиры в Германии и Польше, однако «большая» все же будет находиться во второй стране.

Кроме того, споры у сторон возникали и из-за поставок вооружений Киеву. Так, Польша обвиняет Германию в «бездействии» касательно замены поставленной Варшавой Украине бронетехники советского образца в рамках «кругового обмена».

14 ноября сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили начать учебную миссию для Вооруженных сил Украины. Планы дислокации предусматривают, что около 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в Германии, Польше и других странах.

