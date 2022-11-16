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03:21, 16 ноября 2022Культура

В США представили номинантов на премию «Грэмми»

Лидером по числу номинаций на «Грэмми» стала Бейонсе, представленная в девяти категориях

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В США представили номинантов на премию «Грэмми». Список опубликован на официальном сайте мероприятия.

В общей сложности номинанты представлены в 91 категории. Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе, представленная в девяти категориях. Рэпер Кендрик Ламар представлен в восьми категориях, исполнительница Адель — в семи.

65-я церемония награждения победителей «Грэмми» пройдет 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

В июне стало известно, что музыкальная премия «Грэмми» ввела пять новых номинаций. Теперь Национальная академия искусства и науки звукозаписи будет выдавать приз за лучший саундтрек к играм. Кроме того, появились категории «Лучший автор песен», «Лучший альбом в жанре spoken word», «Лучшее выступление в жанре альтернатива» и «Лучшее выступление в жанре американа». В 2023 году также будет вручаться специальная награда «Лучшая песня для социальных перемен».

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Марина Совина
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