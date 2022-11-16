В России предложили установить правила индексации зарплат

ФНПР предложила зафиксировать сроки и размеры индексации зарплаты в России

В России необходимо установить общие правила к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, заявил глава Федерации независимых профсоюзов страны (ФНПР) Михаил Шмаков. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт призвал решить проблему ежегодного повышения уровня реального содержания зарплат, отметив, что сейчас в стране индексация зарплат используется нерегулярно. «Работодатели должны устанавливать конкретные сроки и величины повышения зарплаты в связи с прогнозируемым ростом потребительских цен», — предложил он. Согласно идее организации, правила должны быть зафиксированы в законодательстве, а также в коллективных договорах и соглашениях.

Шмаков также рассказал, что необходимо индексировать пенсии работающим пенсионерам. Речь идет о выплатах, которые не индексировались с 2016 года с целью уменьшить дефицит Пенсионного фонда России. «Профсоюзы отстаивают позицию об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам и перерасчете страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента», — передает его слова ТАСС.

Раннее правительство России отклонило законопроект об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.