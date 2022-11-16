Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:59, 16 ноября 2022Экономика

В России предложили установить правила индексации зарплат

ФНПР предложила зафиксировать сроки и размеры индексации зарплаты в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России необходимо установить общие правила к порядку индексации заработной платы в связи с ростом цен, заявил глава Федерации независимых профсоюзов страны (ФНПР) Михаил Шмаков. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт призвал решить проблему ежегодного повышения уровня реального содержания зарплат, отметив, что сейчас в стране индексация зарплат используется нерегулярно. «Работодатели должны устанавливать конкретные сроки и величины повышения зарплаты в связи с прогнозируемым ростом потребительских цен», — предложил он. Согласно идее организации, правила должны быть зафиксированы в законодательстве, а также в коллективных договорах и соглашениях.

Материалы по теме:
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом. Чем это опасно для мировой финансовой системы?
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом.Чем это опасно для мировой финансовой системы?
15 ноября 2022
«Извините, я облажался» Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
«Извините, я облажался»Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
Сегодня

Шмаков также рассказал, что необходимо индексировать пенсии работающим пенсионерам. Речь идет о выплатах, которые не индексировались с 2016 года с целью уменьшить дефицит Пенсионного фонда России. «Профсоюзы отстаивают позицию об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам и перерасчете страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента», — передает его слова ТАСС.

Раннее правительство России отклонило законопроект об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о принадлежности упавшей ракеты Украине
Немец несколько раз попытался попасть в Россию из Финляндии без документов
В частной школе в российском городе девятилетнего мальчика ударило током
Премьер Польши пообещал не применять четвертую статью устава НАТО
Германия отказалась вводить бесполетную зону над Украиной
Аэропорт Домодедово подтвердил введение максимального уровня безопасности
Малышева раскрыла неожиданную пользу стресса
Рабочий вставил в коллегу шланг, включил компрессор и убил его
В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной
«Часового» НАТО заметили вблизи места падения ракет в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.