В США объяснили отказ полностью рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Politico: ЦРУ и ФБР сопротивляются рассекречиванию документов об убийстве Кеннеди

Более 14 тысяч документов, так или иначе связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, по-прежнему остаются частично или полностью засекреченными в Национальном архиве страны из-за серьезного сопротивления со стороны ЦРУ, ФБР и ряда других госагентств. Об этом пишет американское издание Politico.

Как отмечает газета, на протяжении многих лет и ЦРУ, и ФБР отказывались предоставить общественности подробное объяснение своего нежелания рассекречивать архивные материалы, связанные с убийством Кеннеди, чем во многом способствовали распространению различных теорий заговора. Однако недавно была опубликована внутренняя переписка представителей указанных ведомств и Национального управления архивов и документации, которая отчасти раскрыла мотивы американских спецслужб.

Так, из переписки следует, что в последние годы между ведомствами велась активная борьба за документы, в ходе которой архив пытался добиться рассекречивания как можно большего числа документов согласно принятому в 1992 году закону. Особенно ожесточенной эта борьба стала в 2017 году, когда Белый дом возглавлял Дональд Трамп: изначально он призывал обнародовать все секретные документы, однако позже согласился с доводами ЦРУ, ФБР и Пентагона.

При этом спецслужбы настаивали на сохранении секретного статуса документов, поскольку в них содержались имена и личные данные еще живых людей, которые в 1960-1970-е годы выступали информаторами разведки и правоохранительных органов. ФБР и ЦРУ опасались, что в случае обнародования подобной информации все эти информаторы могут стать жертвами запугивания и насилия. Кроме того, в части документов также указано расположение резидентур и конспиративных квартир ЦРУ за границей, которые использовались и после смерти Кеннеди.

Больше всего, пишет Politico, американские спецслужбы были заинтересованы в сохранности личных данных людей, которые выступали информаторами при расследовании незаконной деятельности организованной преступности. Так, почти из 7,5 тысячи документов, которые по требованию ФБР оставались засекреченными на 2017 год, порядка 6 тысяч каким-то образом касались деятельности ОПГ или мафиозной группировки «Коза Ностра».

Закон о публикации документов, связанных с убийством Кеннеди, был принят в США в 1992 году. Предполагалось, что все они будут опубликованы к октябрю 2017 года, однако по настоянию спецслужб сроки постоянно отодвигались. В декабре 2021 года Национальное управление архивов и документации США опубликовало порцию из 1,5 тысячи ранее секретных документов, которые относятся к убийству Кеннеди. Публикация второй части документов была отложена до 15 декабря 2022 года.